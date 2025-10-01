פיצוי מדען נתונים in Greater Toronto Area ב-CIBC נע בין CA$99.7K ל-year עבור Data Scientist I לבין CA$122K ל-year עבור Senior Data Scientist. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Toronto Area מגיעה ל-CA$112K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CIBC. עדכון אחרון: 10/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Data Scientist
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist I
CA$99.7K
CA$95.5K
CA$522.1
CA$3.7K
Data Scientist II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
