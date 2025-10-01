ספריית חברות
CIBC
  שכר
  מדען נתונים

  • כל שכר מדען נתונים

  Greater Toronto Area

CIBC מדען נתונים שכר בGreater Toronto Area

פיצוי מדען נתונים in Greater Toronto Area ב-CIBC נע בין CA$99.7K ל-year עבור Data Scientist I לבין CA$122K ל-year עבור Senior Data Scientist. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Toronto Area מגיעה ל-CA$112K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CIBC. עדכון אחרון: 10/1/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Associate Data Scientist
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist I
CA$99.7K
CA$95.5K
CA$522.1
CA$3.7K
Data Scientist II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
מה הן דרגות הקריירה ב CIBC?

חוקר כמותי

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מדען נתונים at CIBC in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$139,189. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CIBC for the מדען נתונים role in Greater Toronto Area is CA$112,419.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור CIBC

