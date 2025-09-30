ספריית חברות
Cian
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Moscow Metro Area

Cian מהנדס תוכנה שכר בMoscow Metro Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Moscow Metro Area ב-Cian מגיעה ל-RUB 4.19M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Cian. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Cian
Web Developer
Moscow, MC, Russia
סה״כ לשנה
RUB 4.19M
דרגה
Midle
משכורת בסיס
RUB 4.19M
Stock (/yr)
RUB 0
בונוס
RUB 0
שנים בחברה
4 שנים
שנות ניסיון
14 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Cian?

RUB 13.29M

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n מהנדס תוכנה by Cian in Moscow Metro Area is 'n jaarlikse totale vergoeding van RUB 5,714,329. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Cian vir die מהנדס תוכנה rol in Moscow Metro Area is RUB 4,142,499.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Cian

חברות קשורות

  • Spotify
  • Airbnb
  • Tesla
  • Google
  • Pinterest
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים