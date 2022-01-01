הורד אפליקציה
Google
מהנדס תוכנה
מנהל מוצר
אזור ניו יורק סיטי
מדען נתונים
חקור לפי תפקידים שונים
Cian
עובדים כאן?
תבעו את החברה שלכם
סקירה כללית
משכורות
הטבות
משרות
חדש
צ'אט
Cian הטבות
הוסף הטבות
השווה
שווי כולל משוער: $1,643
ביטוח, בריאות ורווחה
Dental Insurance
Free Drinks
$365
Free Snacks
$730
Gym / Wellness Reimbursement
Health Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Vision Insurance
בית
Military Leave
Remote Work
תוספות והנחות
Learning and Development
Employee Discount
הצג נתונים כטבלה
Cian תוספות והטבות
הטבה
תיאור
Dental Insurance
Offered by employer
Free Drinks
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Gym / Wellness Reimbursement
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Military Leave
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
Employee Discount
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
משרות מובילות
לא נמצאו משרות מובילות עבור Cian
