הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in Canada ב-CI Global Asset Management נע בין CA$93.6K לבין CA$134K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CI Global Asset Management. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$77.7K - $90.9K
Canada
טווח שכיח
טווח אפשרי
$67.8K$77.7K$90.9K$96.7K
טווח שכיח
טווח אפשרי

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-CI Global Asset Management in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$133,544. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-CI Global Asset Management עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Canada הוא CA$93,595.

