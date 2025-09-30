ספריית חברות
Chubb אקטואר שכר בPhiladelphia Area

פיצוי אקטואר in Philadelphia Area ב-Chubb מגיע ל-$79.3K ל-year עבור Actuarial Trainee. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Philadelphia Area מגיעה ל-$142K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Chubb. עדכון אחרון: 9/30/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Actuarial Trainee
$79.3K
$76.5K
$0
$2.8K
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
צפה 6 רמות נוספות
הוסף תגמולהשווה רמות

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אקטואר ב-Chubb in Philadelphia Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $215,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Chubb עבור תפקיד אקטואר in Philadelphia Area הוא $147,575.

