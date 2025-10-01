ספריית חברות
  שכר
  מהנדס תוכנה

  כל שכר מהנדס תוכנה

  Phoenix Area

Choice Hotels מהנדס תוכנה שכר בPhoenix Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Phoenix Area ב-Choice Hotels מגיעה ל-$105K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Choice Hotels. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Choice Hotels
Software Engineer
Scottsdale, AZ
סה״כ לשנה
$105K
דרגה
2
משכורת בסיס
$105K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
1 שנה
מה הן דרגות הקריירה ב Choice Hotels?

$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Choice Hotels in Phoenix Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $130,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Choice Hotels עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Phoenix Area הוא $105,000.

