CHN מנהל הנדסת תוכנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל הנדסת תוכנה in United States ב-CHN נע בין $117K לבין $171K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CHN. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע $135K - $154K United States טווח שכיח טווח אפשרי $117K $135K $154K $171K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מנהל הנדסת תוכנה דיווחים ב CHN כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

תרום

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב CHN ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מנהל הנדסת תוכנה מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.