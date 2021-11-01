הורד אפליקציה
שינוי
התחברות
הרשמה
כל הנתונים
לפי מיקום
לפי חברה
לפי תפקיד
מחשבון משכורת
תרשימים ויזואליים
משכורות מאומתות
התמחויות
תמיכה במשא ומתן
השווה הטבות
מי מגייס
דוח שכר 2024
החברות הטובות ביותר בשכר
שלב
בלוג
עיתונות
Google
מהנדס תוכנה
מנהל מוצר
אזור ניו יורק סיטי
מדען נתונים
חקור לפי תפקידים שונים
Levels FYI Logo
משכורות
📂 כל הנתונים
🌎 לפי מיקום
🏢 לפי חברה
🖋 לפי תפקיד
🏭️ לפי תעשייה
📍 מפת חום של משכורות
📈 תרשימים ויזואליים
🔥 אחוזונים בזמן אמת
🎓 התמחויות
❣️ השווה הטבות
🎬 דוח שכר 2024
🏆 החברות הטובות ביותר בשכר
💸 חשב עלות פגישה
#️⃣ מחשבון משכורת
תרום
הוסף משכורת
הוסף הטבות חברה
הוסף מיפוי דרגות
משרות
שירותים
שירותי מועמדים
💵 אימון משא ומתן
📄 סקירת קורות חיים
🎁 הענק סקירת קורות חיים
למעסיקים
הצעות אינטראקטיביות
אחוזונים בזמן אמת 🔥
השוואת תגמול
Levels.fyi API
למחקר אקדמי
מאגר נתוני תגמול
קהילה
הורד אפליקציה
← ספריית חברות
Chipotle Mexican Grill
עובדים כאן?
תבעו את החברה שלכם
סקירה כללית
משכורות
הטבות
משרות
חדש
צ'אט
Chipotle Mexican Grill הטבות
הוסף הטבות
השווה
שווי כולל משוער: $1,095
ביטוח, בריאות ורווחה
Free Lunch
Free Snacks
$730
Gym Discount
Health Insurance
Dental Insurance
Vision Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Sick Time
Employee Assistance Program
כספי ופנסיה
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
401k
תוספות והנחות
Employee Discount
הצג נתונים כטבלה
Chipotle Mexican Grill תוספות והטבות
הטבה
תיאור
Employee Discount
Offered by employer
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Offered by employer
401k
Offered by employer
Free Lunch
Free Snacks
Offered by employer
Gym Discount
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
משרות מובילות
לא נמצאו משרות מובילות עבור Chipotle Mexican Grill
חברות קשורות
Ocwen Financial
SelectQuote
BBVA
IG Group
CI&T
ראה את כל החברות ➜
משאבים נוספים
דוח שכר סוף שנה
חישוב חבילת התגמול הכוללת