China Telecom מכירות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מכירות in United Kingdom ב-China Telecom נע בין £48K לבין £68.5K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של China Telecom. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע $73.9K - $86.5K United Kingdom טווח שכיח טווח אפשרי $64.5K $73.9K $86.5K $92K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 2 עוד מכירות דיווחים ב China Telecom כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

תרום

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב China Telecom ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מכירות מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.