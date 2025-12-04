ספריית חברות
China Telecom
הפיצוי הכולל הממוצע של טכנולוג מידע ב-China Telecom נע בין HK$572K לבין HK$830K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של China Telecom. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$83K - $96.4K
Hong Kong (SAR)
טווח שכיח
טווח אפשרי
$73.2K$83K$96.4K$106K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב China Telecom?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור טכנולוג מידע ב-China Telecom עומדת על תגמול כולל שנתי של HK$829,819. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-China Telecom עבור תפקיד טכנולוג מידע הוא HK$571,808.

משאבים נוספים

