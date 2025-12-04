ספריית חברות
Chesnut
Chesnut מהנדס תוכנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in Spain ב-Chesnut נע בין €24.2K לבין €35.2K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Chesnut. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$32K - $36.5K
Spain
טווח שכיח
טווח אפשרי
$27.9K$32K$36.5K$40.6K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Chesnut?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Chesnut in Spain עומדת על תגמול כולל שנתי של €35,217. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Chesnut עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Spain הוא €24,175.

משאבים נוספים

