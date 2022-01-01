ספריית חברות
Checkr
Checkr משכורות

המשכורת של Checkr נעה בין $73,630 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $360,000 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Checkr. עודכן לאחרונה: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
מהנדס תוכנה
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מנהל הנדסת תוכנה
Median $351K
שירות לקוחות
$73.6K

אנליסט נתונים
$181K
אנליסט פיננסי
$191K
משאבי אנוש
$258K
שיווק
$226K
מעצב מוצר
Median $220K
מנהל מוצר
Median $360K
מנהל תוכנית
$122K
מגייס
Median $172K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בCheckr, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Checkr הוא מנהל מוצר עם תגמול כולל שנתי של $360,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Checkr הוא $205,475.

משאבים נוספים