Checkmarx משכורות

המשכורת של Checkmarx נעה בין $117,476 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל מוצר ברמה הנמוכה לבין $238,800 עבור מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Checkmarx. עודכן לאחרונה: 9/6/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $118K
שיווק
$214K
מנהל מוצר
$117K

מכירות
$239K
מנהל הנדסת תוכנה
$135K
ארכיטקט פתרונות
$213K
שאלות נפוצות

