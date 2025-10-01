ספריית חברות
Chatham Financial
  • Philadelphia Area

Chatham Financial מהנדס תוכנה שכר בPhiladelphia Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Philadelphia Area ב-Chatham Financial מגיעה ל-$130K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Chatham Financial. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
Chatham Financial
Software Engineer
Kennett Square, PA
סה״כ לשנה
$130K
דרגה
Senior
משכורת בסיס
$130K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
5 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Chatham Financial?

$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
כותרות כלולות

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Chatham Financial in Philadelphia Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $190,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Chatham Financial עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Philadelphia Area הוא $135,000.

משאבים נוספים