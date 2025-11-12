Charles Schwab מהנדס אמינות אתר שכר

פיצוי מהנדס אמינות אתר in United States ב-Charles Schwab נע בין $92.4K ל-year עבור 54 לבין $152K ל-year עבור 57. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$160K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Charles Schwab. עדכון אחרון: 11/12/2025

שם הרמה סה"כ בסיס מניות ( /yr ) בונוס 54 Software Developer I ( רמת כניסה ) $92.4K $88K $0 $4.4K 55 Software Developer II $151K $141K $5.5K $5K 56 Software Developer III $ -- $ -- $ -- $ -- 57 Software Developer IV $152K $140K $0 $11.5K צפה 4 רמות נוספות

הגשות שכר אחרונות

חברה מיקום | תאריך שם הדרגה תג שנות ניסיון סה״כ / בחברה תגמול כולל ( USD ) בסיס | מניות (שנתי) | בונוס

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בCharles Schwab, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 25.00 % שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Charles Schwab ?

