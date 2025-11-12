ספריית חברות
Charles Schwab
  שכר
  מהנדס תוכנה

  מהנדס תוכנה פול-סטאק

Charles Schwab מהנדס תוכנה פול-סטאק שכר

פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in United States ב-Charles Schwab נע בין $91.1K ל-year עבור 54 לבין $163K ל-year עבור 58. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$120K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Charles Schwab. עדכון אחרון: 11/12/2025

שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
54
Software Developer I(רמת כניסה)
$91.1K
$86.7K
$114
$4.2K
55
Software Developer II
$115K
$106K
$0
$8.4K
56
Software Developer III
$129K
$122K
$0
$7.4K
57
Software Developer IV
$161K
$143K
$0
$17.1K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בCharles Schwab, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה פול-סטאק ב-Charles Schwab in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $176,750. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Charles Schwab עבור תפקיד מהנדס תוכנה פול-סטאק in United States הוא $127,000.

משאבים נוספים