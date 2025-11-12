ספריית חברות
Charles Schwab מהנדס תוכנה בק-אנד שכר בUnited States

פיצוי מהנדס תוכנה בק-אנד in United States ב-Charles Schwab נע בין $97.6K ל-year עבור 54 לבין $206K ל-year עבור 59. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$118K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Charles Schwab. עדכון אחרון: 11/12/2025

שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
54
Software Developer I(רמת כניסה)
$97.6K
$90.8K
$0
$6.8K
55
Software Developer II
$114K
$104K
$1.1K
$9K
56
Software Developer III
$131K
$122K
$0
$8.4K
57
Software Developer IV
$156K
$140K
$2K
$13.9K
צפה 4 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בCharles Schwab, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה בק-אנד ב-Charles Schwab in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $205,625. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Charles Schwab עבור תפקיד מהנדס תוכנה בק-אנד in United States הוא $117,500.

משאבים נוספים