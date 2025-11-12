פיצוי מהנדס תוכנה בק-אנד in Greater Dallas Area ב-Charles Schwab נע בין $92.9K ל-year עבור 54 לבין $179K ל-year עבור 58. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Dallas Area מגיעה ל-$116K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Charles Schwab. עדכון אחרון: 11/12/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
54
$92.9K
$86.8K
$0
$6.1K
55
$111K
$103K
$0
$7.8K
56
$145K
$132K
$0
$12.7K
57
$159K
$143K
$0
$16.5K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בCharles Schwab, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)