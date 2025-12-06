ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in United States ב-Chapter & Verse נע בין $77K לבין $109K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Chapter & Verse. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע

$87.4K - $104K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$77K$87.4K$104K$109K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Chapter & Verse?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Chapter & Verse in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $109,250. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Chapter & Verse עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United States הוא $76,950.

