הפיצוי הכולל הממוצע של כותב טכני in United States ב-ChannelAdvisor נע בין $158K לבין $230K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ChannelAdvisor. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע

$179K - $208K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$158K$179K$208K$230K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב ChannelAdvisor?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור כותב טכני ב-ChannelAdvisor in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $229,670. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ChannelAdvisor עבור תפקיד כותב טכני in United States הוא $158,260.

משאבים נוספים

