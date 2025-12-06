ספריית חברות
ChannelAdvisor
ChannelAdvisor מהנדס תוכנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in Spain ב-ChannelAdvisor נע בין €48.3K לבין €67.3K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ChannelAdvisor. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע

$59.6K - $70.2K
Spain
טווח שכיח
טווח אפשרי
$55.6K$59.6K$70.2K$77.5K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב ChannelAdvisor?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-ChannelAdvisor in Spain עומדת על תגמול כולל שנתי של €67,274. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ChannelAdvisor עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Spain הוא €48,299.

משאבים נוספים

