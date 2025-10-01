ספריית חברות
Chainlink Labs
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater London Area

Chainlink Labs מהנדס תוכנה שכר בGreater London Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater London Area ב-Chainlink Labs מגיעה ל-£134K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Chainlink Labs. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
סה״כ לשנה
£134K
דרגה
L3
משכורת בסיס
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
בונוס
£0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Chainlink Labs?

£121K

שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

20%

שנה 1

20%

שנה 2

20%

שנה 3

20%

שנה 4

20%

שנה 5

סוג מניות
Options

בChainlink Labs, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:

  • 20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 2nd-שנה (5.00% רבעוני)

  • 20% בוקע ב 3rd-שנה (5.00% רבעוני)

  • 20% בוקע ב 4th-שנה (5.00% רבעוני)

  • 20% בוקע ב 5th-שנה (5.00% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Chainlink Labs in Greater London Area עומדת על תגמול כולל שנתי של £215,250. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Chainlink Labs עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater London Area הוא £123,098.

