הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט אבטחת מידע ב-Chainlink Labs נע בין $128K לבין $174K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Chainlink Labs. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע

$137K - $165K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$128K$137K$165K$174K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

20%

שנה 1

20%

שנה 2

20%

שנה 3

20%

שנה 4

20%

שנה 5

סוג מניות
Options

בChainlink Labs, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:

  • 20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 2nd-שנה (5.00% רבעוני)

  • 20% בוקע ב 3rd-שנה (5.00% רבעוני)

  • 20% בוקע ב 4th-שנה (5.00% רבעוני)

  • 20% בוקע ב 5th-שנה (5.00% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט אבטחת מידע ב-Chainlink Labs עומדת על תגמול כולל שנתי של $174,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Chainlink Labs עבור תפקיד אנליסט אבטחת מידע הוא $127,500.

