הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט פיננסי in United States ב-Chainlink Labs נע בין $230K לבין $321K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Chainlink Labs. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע $248K - $289K United States טווח שכיח טווח אפשרי $230K $248K $289K $321K טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי 20 % שנה 1 20 % שנה 2 20 % שנה 3 20 % שנה 4 20 % שנה 5 סוג מניות Options בChainlink Labs, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים: 20 % בוקע ב 1st - שנה ( 20.00 % שנתי )

20 % בוקע ב 2nd - שנה ( 5.00 % רבעוני )

20 % בוקע ב 3rd - שנה ( 5.00 % רבעוני )

20 % בוקע ב 4th - שנה ( 5.00 % רבעוני )

20 % בוקע ב 5th - שנה ( 5.00 % רבעוני )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Chainlink Labs ?

