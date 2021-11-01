מדריך חברות
Chainalysis
Chainalysis משכורות

טווח המשכורת של Chainalysis נע בין $143,068 בפיצוי כולל שנתי עבור מעצב מוצר בקצה התחתון ל-$310,896 עבור מכירות בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Chainalysis. עודכן לאחרונה: 8/17/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $160K
מנהל מוצר
Median $211K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $290K

עוזר/ת מנהלי/ת
$286K
מדען נתונים
$162K
משאבי אנוש
$279K
שיווק
$178K
מעצב מוצר
$143K
מגייס
$162K
מכירות
$311K
אדריכל פתרונות
$199K

אדריכל נתונים

לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

ב-Chainalysis, מענקי מניות/הון כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Chainalysis הוא מכירות at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $310,896. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Chainalysis הוא $199,000.

משאבים אחרים