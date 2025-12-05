CGI מכירות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מכירות in Canada ב-CGI נע בין CA$205K לבין CA$286K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CGI. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע $161K - $187K Canada טווח שכיח טווח אפשרי $149K $161K $187K $208K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מכירות דיווחים ב CGI כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

תרום

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב CGI ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מכירות מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.