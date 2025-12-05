ספריית חברות
CGI
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • משאבי אנוש

  • כל שכר משאבי אנוש

CGI משאבי אנוש שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של משאבי אנוש in Canada ב-CGI נע בין CA$49.3K לבין CA$70K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CGI. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$40.6K - $46.2K
Canada
טווח שכיח
טווח אפשרי
$35.8K$40.6K$46.2K$50.9K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 2 עוד משאבי אנוש דיווחים ב CGI כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב CGI?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות משאבי אנוש מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור משאבי אנוש ב-CGI in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$70,021. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-CGI עבור תפקיד משאבי אנוש in Canada הוא CA$49,252.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור CGI

חברות קשורות

  • Cognizant
  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • CSG
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.