הפיצוי הכולל הממוצע של ראש צוות in Germany ב-CGI נע בין €70.5K לבין €98.1K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CGI. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$87.2K - $103K
Germany
טווח שכיח
טווח אפשרי
$81.4K$87.2K$103K$113K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב CGI?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור ראש צוות ב-CGI in Germany עומדת על תגמול כולל שנתי של €98,131. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-CGI עבור תפקיד ראש צוות in Germany הוא €70,453.

משאבים נוספים

