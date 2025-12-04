ספריית חברות
CGG
CGG מנהל הנדסת תוכנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל הנדסת תוכנה in Canada ב-CGG נע בין CA$112K לבין CA$163K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CGG. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$93.2K - $106K
Canada
טווח שכיח
טווח אפשרי
$81.2K$93.2K$106K$118K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב CGG?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-CGG in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$163,343. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-CGG עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in Canada הוא CA$112,126.

