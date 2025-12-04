ספריית חברות
CGG
CGG אנליסט נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט נתונים in United States ב-CGG נע בין $73.1K לבין $100K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CGG. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$79.2K - $94K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$73.1K$79.2K$94K$100K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב CGG?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט נתונים ב-CGG in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $100,050. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-CGG עבור תפקיד אנליסט נתונים in United States הוא $73,080.

משאבים נוספים

