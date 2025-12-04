CGG אנליסט נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט נתונים in United States ב-CGG נע בין $73.1K לבין $100K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CGG. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע $79.2K - $94K United States טווח שכיח טווח אפשרי $73.1K $79.2K $94K $100K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 2 עוד אנליסט נתונים דיווחים ב CGG כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

תרום

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב CGG ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות אנליסט נתונים מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.