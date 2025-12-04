ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל תפעול עסקי ב-CES נע בין ₹1.6M לבין ₹2.23M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CES. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$19.5K - $23K
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
$18.2K$19.5K$23K$25.3K
טווח שכיח
טווח אפשרי

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל תפעול עסקי ב-CES עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹2,227,226. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-CES עבור תפקיד מנהל תפעול עסקי הוא ₹1,599,034.

