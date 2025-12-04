ספריית חברות
Cervello
Cervello מנהל תוכנית שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל תוכנית in United States ב-Cervello נע בין $201K לבין $286K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Cervello. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$227K - $259K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$201K$227K$259K$286K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Cervello?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל תוכנית ב-Cervello in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $285,560. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Cervello עבור תפקיד מנהל תוכנית in United States הוא $200,860.

משאבים נוספים

