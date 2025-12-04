ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של משאבי אנוש in Canada ב-Certn נע בין CA$70.6K לבין CA$96.7K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Certn. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$55.4K - $65.8K
Canada
טווח שכיח
טווח אפשרי
$51.1K$55.4K$65.8K$70K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בCertn, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור משאבי אנוש ב-Certn in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$96,695. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Certn עבור תפקיד משאבי אנוש in Canada הוא CA$70,629.

משאבים נוספים

