ספריית חברות
Certn
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • תפעול שירות לקוחות

  • כל שכר תפעול שירות לקוחות

Certn תפעול שירות לקוחות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של תפעול שירות לקוחות ב-Certn נע בין CA$35.5K לבין CA$48.6K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Certn. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$27.8K - $33K
Canada
טווח שכיח
טווח אפשרי
$25.7K$27.8K$33K$35.2K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד תפעול שירות לקוחות דיווחים ב Certn כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בCertn, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות תפעול שירות לקוחות מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור תפעול שירות לקוחות ב-Certn עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$48,592. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Certn עבור תפקיד תפעול שירות לקוחות הוא CA$35,493.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Certn

חברות קשורות

  • Roblox
  • DoorDash
  • Tesla
  • Snap
  • Amazon
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/certn/salaries/customer-service-ops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.