Certn משכורות

טווח המשכורת של Certn נע בין $60,581 בפיצוי כולל שנתי עבור משאבי אנוש בקצה התחתון ל-$123,533 עבור טכנולוג מידע (IT) בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Certn. עודכן לאחרונה: 8/17/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $91.5K
משאבי אנוש
$60.6K
טכנולוג מידע (IT)
$124K

לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

ב-Certn, מענקי מניות/הון כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

