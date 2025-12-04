CertiK מנהל פרויקט שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל פרויקט in United States ב-CertiK נע בין $527K לבין $748K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CertiK. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע $598K - $709K United States טווח שכיח טווח אפשרי $527K $598K $709K $748K טווח שכיח טווח אפשרי

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב CertiK ?

