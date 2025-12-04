Certify תפעול שירות לקוחות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של תפעול שירות לקוחות ב-Certify נע בין CA$57.3K לבין CA$81.8K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Certify. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע $47.6K - $55.7K Canada טווח שכיח טווח אפשרי $41.5K $47.6K $55.7K $59.2K טווח שכיח טווח אפשרי

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Certify ?

