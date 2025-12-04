ספריית חברות
Certify תפעול שירות לקוחות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של תפעול שירות לקוחות ב-Certify נע בין CA$57.3K לבין CA$81.8K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Certify. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$47.6K - $55.7K
Canada
טווח שכיח
טווח אפשרי
$41.5K$47.6K$55.7K$59.2K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Certify?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור תפעול שירות לקוחות ב-Certify עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$81,827. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Certify עבור תפקיד תפעול שירות לקוחות הוא CA$57,349.

