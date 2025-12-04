ספריית חברות
Certarus
Certarus אנליסט נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט נתונים in Canada ב-Certarus נע בין CA$93.1K לבין CA$132K ל-year.

השכר הכולל הממוצע

$76.3K - $86.8K
Canada
טווח שכיח
טווח אפשרי
$67.4K$76.3K$86.8K$95.8K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Certarus?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט נתונים ב-Certarus in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$132,339. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Certarus עבור תפקיד אנליסט נתונים in Canada הוא CA$93,086.

משאבים נוספים

