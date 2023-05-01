מדריך חברות
Certa
עובד כאן? תבע את החברה שלך

Certa משכורות

טווח המשכורת של Certa נע בין $17,488 בפיצוי כולל שנתי עבור מנהל הנדסת תוכנה בקצה התחתון ל-$144,720 עבור מנהל פרויקטים בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Certa. עודכן לאחרונה: 8/17/2025

$160K

קבל תשלום, לא משחק

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות ומשיגים באופן קבוע העלאות של 30 אלף דולר + (לפעמים 300 אלף דולר +).קבל את המשכורת שלך במשא ומתן או את קורות החיים שלך נבדקו על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים את זה מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $39.6K
משאבי אנוש
$19.4K
מנהל פרויקטים
$145K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
מנהל הנדסת תוכנה
$17.5K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Certa הוא מנהל פרויקטים at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $144,720. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Certa הוא $29,530.

משרות מומלצות

    לא נמצאו משרות מומלצות עבור Certa

חברות קשורות

  • Databricks
  • Square
  • Facebook
  • Snap
  • Microsoft
  • צפה בכל החברות ➜

משאבים אחרים