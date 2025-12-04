CERN מהנדס מכונות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס מכונות in Switzerland ב-CERN נע בין CHF 54.3K לבין CHF 77.1K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CERN. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע $76.2K - $90.3K Switzerland טווח שכיח טווח אפשרי $67.1K $76.2K $90.3K $95.3K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 2 עוד מהנדס מכונות דיווחים ב CERN כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

תרום

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב CERN ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מהנדס מכונות מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.