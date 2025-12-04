CERN מהנדס חומרה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס חומרה in Switzerland ב-CERN נע בין CHF 74.9K לבין CHF 106K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של CERN. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע $105K - $125K Switzerland טווח שכיח טווח אפשרי $92.6K $105K $125K $131K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מהנדס חומרה דיווחים ב CERN כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

תרום

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב CERN ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מהנדס חומרה מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.