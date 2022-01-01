מדריך חברות
Ceridian
Ceridian משכורות

טווח המשכורת של Ceridian נע בין $52,260 בפיצוי כולל שנתי עבור שירות לקוחות בקצה התחתון ל-$279,390 עבור משאבי אנוש בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Ceridian. עודכן לאחרונה: 8/17/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

מהנדס תוכנה מלא

מהנדס בקרת איכות תוכנה

מעצב מוצר
Median $92K
שירות לקוחות
$52.3K

משאבי אנוש
$279K
שיווק
$137K
מנהל עיצוב מוצר
$106K
מנהל מוצר
$67.4K
מנהל פרויקטים
$82.6K
מגייס
$68.6K
מנהל הנדסת תוכנה
$111K
אדריכל פתרונות
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
מנהל תוכנית טכנית
$101K
לוח זמנים לוסטינג

33.3%

שנה 1

33.3%

שנה 2

33.3%

שנה 3

סוג מניות
RSU

ב-Ceridian, RSUs כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 3 שנים:

  • 33.3% נרכש ב 1st-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% נרכש ב 2nd-שנה (33.30% שנתי)

  • 33.3% נרכש ב 3rd-שנה (33.30% שנתי)

שאלות נפוצות

The highest paying role reported at Ceridian is משאבי אנוש at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $279,390. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ceridian is $92,000.

