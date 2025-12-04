ספריית חברות
Ceribell
Ceribell מהנדס תוכנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in United States ב-Ceribell נע בין $344K לבין $480K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ceribell. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$369K - $435K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$344K$369K$435K$480K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Ceribell?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Ceribell in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $479,759. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ceribell עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United States הוא $344,442.

