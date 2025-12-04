ספריית חברות
Cerence
Cerence מנהל תוכנית שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל תוכנית in Taiwan ב-Cerence נע בין NT$1.67M לבין NT$2.28M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Cerence. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$58.4K - $70.5K
Taiwan
טווח שכיח
טווח אפשרי
$54.5K$58.4K$70.5K$74.4K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Cerence?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל תוכנית ב-Cerence in Taiwan עומדת על תגמול כולל שנתי של NT$2,278,250. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Cerence עבור תפקיד מנהל תוכנית in Taiwan הוא NT$1,669,407.

משאבים נוספים

