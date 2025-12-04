ספריית חברות
Cerebras Systems
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס חשמל

  • כל שכר מהנדס חשמל

Cerebras Systems מהנדס חשמל שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס חשמל in United States ב-Cerebras Systems נע בין $168K לבין $234K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Cerebras Systems. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$180K - $212K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$168K$180K$212K$234K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מהנדס חשמל דיווחים ב Cerebras Systems כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בCerebras Systems, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס חשמל מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס חשמל ב-Cerebras Systems in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $234,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Cerebras Systems עבור תפקיד מהנדס חשמל in United States הוא $168,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Cerebras Systems

חברות קשורות

  • ConsenSys
  • Ampere Computing
  • MineralTree
  • Rubrik
  • Bloomberg
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cerebras-systems/salaries/electrical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.