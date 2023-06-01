מדריך חברות
Cerberus Capital Management משכורות

טווח המשכורת של Cerberus Capital Management נע בין $78,400 בפיצוי כולל שנתי עבור מגייס בקצה התחתון ל-$342,465 עבור הון סיכון בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Cerberus Capital Management. עודכן לאחרונה: 8/17/2025

$160K

רואה חשבון
$151K
מדען נתונים
$164K
משאבי אנוש
$111K

יועץ ניהולי
$250K
מגייס
$78.4K
מהנדס תוכנה
$265K
הון סיכון
$342K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Cerberus Capital Management הוא הון סיכון at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $342,465. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Cerberus Capital Management הוא $164,175.

