מדריך חברות
CERATIZIT
CERATIZIT משכורות

המשכורת החציונית של CERATIZIT היא $120,893 עבור מכירות . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של CERATIZIT. עודכן לאחרונה: 8/17/2025

$160K

מכירות
$121K
שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-CERATIZIT הוא מכירות at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $120,893. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-CERATIZIT הוא $120,893.

