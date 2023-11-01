מדריך חברות
Ceragon Networks
Ceragon Networks משכורות

טווח המשכורת של Ceragon Networks נע בין $54,380 בפיצוי כולל שנתי עבור מהנדס תוכנה בקצה התחתון ל-$115,407 עבור מנהל פרויקטים בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Ceragon Networks. עודכן לאחרונה: 8/17/2025

$160K

מהנדס חשמל
$108K
מהנדס חומרה
$109K
מנהל פרויקטים
$115K

מהנדס תוכנה
$54.4K
שאלות נפוצות

The highest paying role reported at Ceragon Networks is מנהל פרויקטים at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $115,407. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ceragon Networks is $108,886.

