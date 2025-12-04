Cepheid מנהל תוכנית שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל תוכנית in United States ב-Cepheid נע בין $167K לבין $234K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Cepheid. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע $181K - $211K United States טווח שכיח טווח אפשרי $167K $181K $211K $234K טווח שכיח טווח אפשרי

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Cepheid ?

