חבילת הפיצוי החציונית של מעצב מוצר in United States ב-Cengage מגיעה ל-$110K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Cengage. עדכון אחרון: 10/29/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Cengage
Ux Designer
Boston, MA
סה״כ לשנה
$110K
דרגה
L2
משכורת בסיס
$110K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
5 שנים
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Cengage?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
תרום

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מעצב חוויית משתמש

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-Cengage in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $115,400. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Cengage עבור תפקיד מעצב מוצר in United States הוא $109,999.

משאבים נוספים